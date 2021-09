An engem serréiertem Match spille Stroossen an d'Fola 2:2-Gläich. Iwwerdeems ka sech Déifferdeng däitlech mat 4:1 géint Rodange duerchsetzen.

Um Samschdeg huet sech schonn ënnert anerem den F91 Diddeleng verdéngt mat 3:1 géint Titus Péiteng duerchsetzen a bleift domadder weiderhin un der Tabellespëtzt.

Iwerdeems ginn eisen Informatiounen no den Trainer Vincent Hognon an d’Ekipp vum Swift Hesper nom 1:1 vun e Samschdeg géint Rouspert an Zukunft getrennte Weeër.

Um Sonndeg de Mëtteg war et dunn d'Suite vum 6. Spilldag bei den Hären. Déifferdeng huet am Match géint Rodange spillbestëmmend ugefaangen an huet sech an der 5. Minutt duerch e Gol vum Cabral och direkt beloune kennen. Dono ass d'Lokalekipp awer ëmmer besser an de Match komm an huet kuerz virun der Paus den Ausgläich geschoss (Ndiaye, 44'). An deenen zweete 45 Minutten huet Déifferdeng un déi staark Ufanksphase konnten uknäppen a konnt sech duerch dräi weider Goler belounen. Rodange verléiert mat 1:4.



D'Una vu Stroossen krut et iwwerdeems doheem mat der Fola ze dinn. D'Gäscht waren déi spillbestëmmend Ekipp a konnten sech an der 26. Minutt duerch e Gol vum Mustafic dann och belounen. An der Suite hu si et awer verpasst de Score weider an d'Luucht ze schrauwen, sou dass Stroossen nach virun der Paus zum schmeechelhaftem Ausgläich (Bacconnier (45+2') komm ass. Déi 238 Spectateure kruten e ofwiesslungsräiche Match gewisen, bei där béid Ekippe gutt Chancen haten de Match zu hire Gonschten ze entscheeden. Mendes fir Esch a Perez fir Stroossen kruten dann och de Ball am Filet ënner, e Gewënner sollt de kierperbetounte Match awer net ervirbréngen, sou dass et no 90 Minutten 2:2 stoung.

D'Resultater am Iwwerbléck (Replay an Ticker)

D'Tabell