Iwwerdeems huet Manchester United 2:1 géint West Ham gewonnen a Leverkusen klappt Stuttgart mat 3:1. A Frankräich deelen sech Nice a Monaco d'Punkten.

Bundesliga

VFB Stuttgart - Bayer Leverkusen 1:3

0:1 Andrich (2'), 0:2 Schick (19'), 1:2 Mangala (38'), 1:3 Wirtz (70')

De VFB ass denkbar schlecht an de Match gestart a louch fréi mat 0:2 a Réckstand. Trotz enger rouder Kaart fir de Leverkusener Andrich an dem Uschlossgol vum Mangala ass et der Lokalekipp net méi gelongen de Match auszegläichen. De Florian Wirtz huet mam 3:1 Mëtt vun der 2. Hallschent fir d'Virentscheedung gesuergt. Leverkusen bleift domat an der Spëtzegrupp vun der Bundesliga.

Borussia Dortmund - Union Berlin 4:2

1:0 Guerreiro (10'), 2:0 Haaland (24'), 3:0 Friedrich (Selbstgol, 52'), 3:1 Kruse (57'), 3:2 Voglsammer (81'), 4:2 Haaland (83')

An engem animéiertem Match ka sech no ënnerhalsamen 90 Minutten de BVB mat 4:2 géint Union duerchsetzen. No enger 3:0 Féierung huet Dortmund Union nach eng Kéier 2:3 erukomme gelooss, éier den Haaland mat sengem zweete perséinlechem Gol fir d'Entscheedung gesuergt huet. Et ass déi 1. Néierlag fir Berlin an dëser Saison.

Premier League

West Ham United - Manchester United 1:2

1:0 Benrahma (30'), 1:1 Ronaldo (35'), 1:2 Lingard (89')

Manchester United huet trotz engem 0:1 Réckstand de Match duerch Goler vum Ronaldo an engem ganz spéide Gol vum Lingard mat 2:1 konnte wannen a steet punktgläich mat Liverpool un der Tabellespëtzt. An der Nospillzäit hat Brighton per Eelefmeter nach d'Chance den Ausgläich ze markéieren, den Noble konnt per Eelefmeter awer net treffen, sou dass Manu mat 2:1 zu West Ham gewanne konnt.

Brighton - Leicester City 2:1

1:0 Maupay (35'), 2:0 Welbeck (50'), 2:1 Vardy (61')

Tottenham Hotspur - FC Chelsea 0:3

0:1 Silva (49'), 0:2 Kante (57'), 0:3 Rüdiger (90+2')

Serie A

Lazio Roum - Cagliari Caclcio (18h00)

Ligue 1

OGC Nice - AS Monaco 2:2

0:1 Golovin (39'), 1:1 Delort (52'), 2:1 Boudaoui (73'), 2:2 Ben Yedder (77')

D'Ekipp vum Nico Kovac ass zu Nice kuerz virun der Paus wuel mat 1:0 a Féierung gaangen, éier d'Lokalekipp an der zweeter Hallschent awer dréine konnt. Nom Ausgläich vum Ben Yedder hat de Gouiri per Eelefmeter wuel nach d'Chance den 3:2 fir Nice ze schéissen, säi Penalty sollt de Wee an de Gol awer net fannen, sou dass sech béid Ekippe mat 2:2 missten zefridde ginn.

ES Troyes - HSC Montpellier 1:1

1:0 Touzghar (37'), 1:1 Savanier (87')

Beim 1:1 vun Troyes géint Montpellier ass de Lëtzebuerger Gerson Rodrigues an der 64. Minutt fir den Dingome agewiesselt ginn. Kuerz viru Schluss ass dunn de Gäscht nach den Ausgläich gelongen. Um Enn geet de Match 1:1 aus. Troyes leit an der Tabell op der 14. Plaz.

