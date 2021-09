Dänin Clara Tauson gewënnt um Sonndeg d'Finall vun de BGL BNP Paribas Luxembourg Open mat 6:3, 4:6 a 6:4 géint d'Jelena Ostapenko.

Déi 18 Joer jonk Dänin Clara Tauson huet e gudden 1. Saz gespillt an huet dësen dann och verdéngt mat 6:3 gewonnen. Clara Tauson huet hiren Tennis gespillt an huet sech net vum Jelena Ostapenko beandrocke gelooss. D'Lettin, daat 2017 d'French Open gewonne konnt, huet immens op an of gespillt a krut keng Konstanz an hier Schléi. Een änlecht Bild huet sech am 2. Saz gewisen.

Zum Optakt vum zweete Saz huet Clara Tauson hiren Opschlag ouni Problemer duerchbruecht. An der Suite huet Jelena Ostapenko eleng 4 Challenger an engem Jeu geholl, d'Onrou a virun allem d'Onzefriddenheet bei der Favoritin ass spierbar méi grouss ginn. An der Suite huet sech d'Ostapenko um Rimm gerappt a konnt hirer Géignerin eng éischte Kéier de Service ofhuelen. Sie huet ëmmer besseren Tennis gewisen a gewënnt den 2. Saz um Enn mat 6:4.

Den 3. Saz ass vun Ufank un hin an hier gaangen, Nodeems d'Clara Tauson hiren Opschlag huet missen ofginn, ass hir den direkt Re-Break gelongen. Déi jonk Dänin huet d'Nerven zu kengem Moment an engem ganz serréierten 3. Saz verluer a gewënnt um Enn net onverdéngt mat 6:3, 4:6 a 6:4 géint d'Jelena Ostapenko.