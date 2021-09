De Weekend waren zu Réiser d’Landesmeeschterschaften am Sprangreiden.

Vu freides bis sonndes hunn d'Reider mat hire Päerd missen 3 Epreuvë sprangen. 3 Dammen an een Här waren e Sonndeg virun deem leschte Sprangen nach am Coup fir den Titel. Um Enn konnt sech d'Noemie Goergen dëse mat hirem Päerd Henriette sécheren.

De Christian Weier mat sengem Päerd Brix 19 louch un der Spëtzt vum Klassement virun der leschter Epreuve. Keng Staang erofgeheien, dat war e Must, fir Champion ze ginn. Beim Christian Weier war déi lescht Epreuve ze vill fir säi Päerd. Dat jéngste Päerd vun alle war einfach ze midd fir 3 Sprange bannent 3 Deeg. 16 Feelerpunkten, de Championstitel war futsch.

D’Jessy Fraiture um Live 4 huet 2 Staange gerass, dat waren 8 Feelerpunkten a keng Aussiicht méi op de Championstitel.

D’Viktoria Häussler war als 2. am Klassement gestart, an ee Nullfeelerparcours wier him gutt bekomm mam Hartmann 3 sengem Päerd. Leider eng Staang erof an och nach Punkten ofgezu wéinst dem Iwwerschreide vun der Zäit.

Lo war de Moment vum Noemie Georgen. Den éischten Dag war si mam Henriette 51 op der éischter Plaz, duerno ass si zréckgefall. Eng eenzeg Staang konnten déi 2 sech leeschten a si waren neie Champion 2021. D’Zäit war kee Problem, well d’Noemie Georgen e séiert Päerd huet. Et ass eng Staang gefall, awer zimmlech zum Schluss vum Parcours, an déi 2 hunn d’Nerve behalen. D'Noemie Goergen mat winzegen 0,48 Punkte Virsprong op d’Viktoria Häussler deemno nei Lëtzebuerger Championne am Sprangreiden.