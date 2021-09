Um 2. Spilldag vun der NFL goufen et eng Partie ganz knapp Matcher.

Kansas City Chiefs - Baltimore Ravens 35:36

Et war een Hin an Hier vun de Resultater am Match tëscht de Ravens an den Chiefs. Den éischte Véierel konnten d'Chiefs relativ souverän mat 14:7 fir sech entscheeden. Am nächste Quarter haten dunn d'Ravens d'Nues vir, et ass awer nach net duergaangen, fir d'Resultat op hir Säit ze zéien. Dat ass dunn am 3. Véierel net besser ginn. D'Lokalekipp wollt sech awer net geschloe ginn a konnt de Match nach am 4. Véierel dréinen, fir de Match mat 36:35 ze gewannen. Op Säite vun de Ravens war et de Lamar Jackson, deen ee richteg gudde Match gemaach huet, dat obwuel en 2 Interceptions geheit huet. Allerdéngs huet hien och eng Touchdown-Pass geheit an ass fir 107 Yards an 2 Touchdowns selwer gelaf.

Tennessee Titans - Seattle Seahawks 33:30

Den éischte Véierel vum Match war mat 3:3 op en Enn gaangen. Du koumen d'Seahawks awer op Touren an hu mat 21:6 ee groussen Ecart op d'Gäscht opgebaut. D'Titans hunn dunn awer nees zeréck an de Match fonnt a konnten iwwert déi lescht 2 Quarters mat 7:0 a 14:6 de Score rëm ausgläichen. Et ass also an d'Overtime gaangen, wou dunn d'Titans hir Form bäibehalen hunn an duerch ee Field Goal de Match gewanne konnten. An der zweeter Hallschent vum Match war et op Säite vun den Titans virun allem hire Runningback, den Derrick Henry, dee seng Ekipp zeréckbruecht huet. Impressionnant 182 Yards huet hien iwwer de Buedem gemaach an 3 Touchdowns. Weider huet hien och 55 Yards gefaangen. Och de Quarterback Ryan Tannehill an de Wide Receiver Julio Jones haten ee gudden Dag erwëscht.

New York Giants - Washington Football Team 29:30

D'Giants si gutt an de Match gestart a konnte mat engem 7:0 vun Ufank un Drock op d'Lokalekipp opbauen. Déi huet sech awer net beandrockt gewisen an huet de Score am zweete Quarter mat engem gudde 14:3 rëm gedréint. No der éischter Hallschent stoung et dunn 10:14 fir d'WFT. Mat 10:3 konnten d'Gäscht de Match awer rëm dréinen an de leschte Véierel ass och hei ganz spannend bliwwen. Dee konnt d'Washington Football Team gewannen an huet fir e weidert knappt Resultat gesuergt. Ee Match, deen d'Giants eigentlech hätte misse gewannen, ma souwuel an der Offense wéi an der Defense hu si fatal Feeler gemaach. Ënnert anerem hu si et bannent de leschte Minutte vum Match duerch Fouls méiglech gemaach, datt d'Washington-Offense hire Kicker a Positioun brénge konnt, dee kuerz virum Enn vum Match den decisive Field Goal eraschéisse konnt.

D'Resultater am Iwwerbléck

Kansas City Chiefs - Baltimore Ravens 35:36

Dallas Cowboys - Los Angeles Chargers 20:17

Tennessee Titans - Seattle Seahawks 33:30

Atlanta Falcons - Tampa Bay Buccaneers 25:48

Minnesota Vikings - Arizona Cardinals 33:34

New Orleans Saints - Carolina Panthers 7:26

Houston Texans - Cleveland Browns 21:31

Chincinatti Bengals - Chicago Bears 17:20

Las Vegas Raiders - Pittsburgh Steelers 26:17

LA Rams - Indianapolis Colts 27:24

San Francisco 49ers - Philadelphia Eagles 17:11

Buffalo Bills - Miami Dolphins 35:0

Denver Broncos - Jacksonville Jaguars 23:13

New England Patriots - New York Jets 25:6

New York Giants - Washington Football Team 29:30

Detroit Lions géint Green Bay Packers gëtt an der Nuecht op en Dënschden um 2:15 Auer gespillt.