Dat huet den 31 Joer alen Éisträicher en Dënschdeg de Moie matgedeelt.

De Schlierenzauer, dee 6 Mol Weltmeeschter am Schisprange ginn ass, kuckt op eng Karriär iwwer 15 Joer zeréck, déi vu villen Héichten an Déifte gepräägt war. Dës Rees géif elo anescht weidergoen.

De Schisprénger huet quasi alles gewonnen, wat et am Schisprangen ze gewanne gëtt. Hien huet ënnert anerem 2 Mol d'Véierschanzentournee gewonnen a krut 2010 zu Vancouver am Olympia-Gold mat der Ekipp. Säi leschte Succès am Eenzel ass mëttlerweil awer och scho bal 7 Joer hier.

An der leschter Saison hat de Schlierenzauer mat enger Corona-Infektioun ze kämpfen a konnt sech mat nëmmen 8 Punkten am Weltcup net fir déi nächst olympesch Wanterspiller qualifizéieren. Dobäi war dann och nach ee Kräizbandrëss Enn Februar dëst Joer komm.