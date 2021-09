Domat wier Hamburg den éischte Veräin an Däitschland, deen zanter dem Ufank vun der Pandemie seng Stadionkapazitéite rëm voll ausnotze kéint.

D'Stad Hamburg huet en Dënschdeg matgedeelt, dass vun e Samschdeg un op engem Event keng Maskeflicht a keng Begrenzung vu Participantë méi gëllt, wann den Organisateur op den 2G-Modell wiesselt. Deemno dierfte just nach geheelten oder geimpfte Leit an de Volksparkstadion eran.

Bis elo huet am Stadion vum HSV nach den 3G-Modell gegollt. Domat war eng Auslaaschtung vu 35%, also 17.950 Spectateuren, méiglech. Ob de Club awer och elo op den 2G-Modell ëmklëmmt ass nach net gewosst.

Wéi Enn August den 2G-Modell als Optioun diskutéiert gouf, hat de Frank Wettstein vum HSV nach gesot, dass een nach eng nei Bewäertung vun der Situatioun misst maachen. Et misst een analyséieren, ob een an deem Fall nach genuch Mataarbechter zur Dispositioun hätt, fir ee rouegen an normalen Oflaf vum Spilldag ze garantéieren.