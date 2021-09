Mat dem Halleffinalist vun der leschter Weltmeeschterschaft haten déi Rout Léiwinnen e ganz schwéiere Géigner en Dënschdeg op Besuch.

Eng héich awer net onerwaarten Defaite gouf et vun den FLF-Damme géint England, wou vill Spillerinnen an den Top-Ekippen op der Welt, wéi beim Champions-League-Gewënner Chelsea oder Manchester City, spillen. Grad an der Nopsillzäit hunn d'Englännerinnen 3 Mol markéiert. An den anere Matcher vun der Grupp konnt sech Éisträich 6:0 géint Nordmazedonien behaapten a Lettland huet sech misste mat 0-4 géint Nordirland geschloe ginn.

An der Tabell hunn no 2 Spilldeeg England, Éisträich an Nordirland 6 Punkten. Lëtzebuerg, Lettland an Nordmazedonien hunn der 0.

Lëtzebuerg - England 0:10

0:1 White (12'), 0:2 White (17'), 0:3 Parris (27'), 0:4 Greenwood (37'), 0:5 Greenwood (47'), 0:6 Berscheid (62',sg), 0:7 Bright (79'), 0:8 Bright (90'+1), 0:9 Daly (90'+3), 0:10 England (90'+4)

Scho fréi am Match, no 12 Minutten, konnten d'Dammen aus England a Féierung goen, dat duerch e Gol vum White. 5 Minutte méi spéit huet si och den 2:0 markéiert. Nach virun der Paus hunn d'Lëtzebuerger Dammen zwee weider Réckschléi, dat duerch Goler vum Parris an der 27. a vum Greenwood an der 37. Minutt, astiechen.

Quasi direkt nom Säitewiessel, an der 47. Minutt, huet d'Greenwood dunn op 5:0 erhéicht. De 6:0 gouf vun engem Lëtzebuerger Ballverloscht am Mëttelfeld ageleet. Beim Versuch eng Flank ze deviéieren huet d'Berscheid de Ball onglécklech an den eegene Gol geschoss. Via Fräistouss gouf de 7:0 markéiert. D'Mead huet de Ball erabruecht an d'Bright konnt mam Kapp ofschléissen. Den 8:0 koum dann och vum Bright an nees vun engem Standard. No engem séiere Corner gouf de Ball schaarf erabruecht an d'Bright huet de Kapp dohi gehalen. 2 Minutten dono stoung d'Daly bei enger Virlag mam Kapp eleng virum Gol an huet sech déi Chance net huele gelooss. Eng Minutt méi spéit huet d'England de Schlussgol geschoss.

D'Lëtzebuergerinnen hunn iwwer grouss Deeler couragéiert verdeedegt, géint eng englesch Ekipp, déi vill Drock gemaach huet. E richtege Befreiungsschlag oder e Schoss op de Gol ass de roude Léiwinnen dobäi net gelongen. An obwuel d'Schlime am Gol 10 Mol huet missten hannert sech gräifen, war déi 17 Joer jonk Spillerin dacks do, wa si gebraucht gouf.