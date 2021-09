De Weltverband Fifa huet den ungaresche Verband MLSZ wéinst Virfäll vun Diskriminéierung an den eegene Reie verurteelt.

Nodeems d'Fans aus Ungarn wärend der 0:4-Néierlag géint England an der WM-Qualifikatioun d'Nationalspiller Jude Bellingham a Raheem Sterling rassistesch beleidegt hunn, gouf de Verband zu enger Strof vun 200.000 Schwäizer Franken (ca. 185.000 Euro) an engem Geeschtermatch plus engem weideren op Sursis verurteelt. D'Fifa verweist an hirer Erklärung ënner anerem op de Rassismus, ma awer och zum Beispill op Leit, déi Becheren op d'Feld geheit hunn.

Et ass schonn déi zweet Strof a kuerzer Zäit nom Urteel wéinst dem Feelverhale vun de Fans bei der EM2020. Deemools misst de Verband eng Geldstrof vun 100.000 Euro bezuelen an 3 Matcher als Geeschtermatcher organiséieren.