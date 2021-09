Wéi d'Stad Lëtzebuerg an engem Communiqué matdeelt, wäert et e Samschdeg den Owend eng Aweiungszeremonie ginn, wou ee sech gratis umelle kann.

Ënner anerem wäert et Zeremonien, Futtball- a Rugby-Demonstratioune vun de jonke Sportler an eng Lasershow ginn, dat Ganzt ënner der Presenz vum Grand-Duc Henri. Umelle kann ee sech ënner stadedeluxembourg.lu, soulaang nach Ticketen disponibel sinn.

D'Event gëtt ënnert dem CovidCheck-Regime organiséiert, et muss een also ee vun den 3G-Zertifikater (Geimpft, Geheelt oder en negativen Test) virweisen. Eng Méiglechkeet, fir sech op der Plaz testen ze loossen, gëtt et net.

De Communiqué vun der Stad fir nozeliesen

La Ville de Luxembourg offre à 250 personnes la possibilité de participer à l’inauguration officielle du Stade de Luxembourg, le nouveau stade de football et de rugby, qui se déroulera le samedi 25 septembre 2021 en soirée. Les places peuvent être réservées dès à présent sur stadedeluxembourg.lu dans la limite des places disponibles. Au programme de cette soirée inaugurale : cérémonie et discours officiels, démonstrations de football et de rugby par de jeunes sportifs, interludes musicaux, animations de danse, laser show…

Modalités pratiques