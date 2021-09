Den Cheick Ahmed Al-Hassan Sanou, wéi den "Iron Biby" wierklech heescht, misst an der Disziplin eng Hantel, déi engem Bamstamm gläicht, ophiewen.

Wéi de Sportler aus Burkina Faso aus Glasgow a Schottland heemkomm ass, gouf hie vu masseg Fans an Offizielle begréisst. Mat Schëlder a Banner wollte se hirem Landsmann weisen, dass seng ganz Heemescht hannert him steet an houfreg iwwert säin Erfolleg ass. D'Awunner vum westafrikanesche Land si frou, dass Burkina Faso an hire Fändel elo vill an den Noriichten an am Guinnes-Buch vun de Weltrekorder ze gesi wäert sinn.

Hien huet den aktuelle Rekord zwar just ëm ee Kilo geknackt, ma deen ass awer lo scho 16 Joer al. Deemools war et de Litauer Zydrunas Savickas, dee sech fir eng laang Zäit op den Troun setze konnt. Den Titel huet den "Iron Biby" sengem kierzlech verstuerwenem Papp gewidmet. Hien huet awer och gesot, dass et domat fir hien nach net gedoe wier. Hie wëll de Rekord weider ausbauen an et esou nach méi schwéier maachen, hien ze iwwerhuelen.

2009 huet de Sportler am Alter vu 17 Joer a senger Schoul a Kanada ugefaangen, Gewiichthiewen ze trainéieren. Am Joer 2018 an 2019 huet hien dunn de Championstitel an der Disziplin gewonnen, an där hien elo de Weltrekord gebrach huet.