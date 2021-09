E Mëttwoch vun 20.00 Auer u kënnt Dir de Match tëscht dem Champion an dem Swift am Livestream an der RTL Sport Live Arena suivéieren.

Livestream vu weidere Matcher aus der BGL Ligue an der RTL Sport Live Arena Programm vun all de Livestreamen aus der RTL Sport Live Arena Am Futtball ass haut de komplette 7. Spilldag. Un der Tabellespëtzt steet Diddeleng. Haut kritt den F91 et mat Munneref ze dinn. Déi stinn den Ament op der 3. Plaz. An dat ass bis elo déi positiv Iwwerraschung vun der Saison. D'Tabell vun der BGL Ligue