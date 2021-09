Zanter den Trikot vum portugisesche Superstar an de Verkaf gaangen ass, goufe sämtlech Dimensioune gesprengt.

Sou gouf schonn an den éischten 12 Stonnen de Rekord vum meeschtverkaaften Jersey an der Premier League gebrach an eleng den éischten Dag solle ronn 38 Milliounen Euro Ëmsaz generéiert gi sinn. No 7 Deeg ass et dann elo och de meeschtverkaaften Trikot op der ganzer Welt. 220 Milliounen Euro solle bis elo scho mam Verkaf vum Ronaldo sengem Jersey zesummekomm sinn. A ville Butteker ass en och zanter Deeg ausverkaaft.

Och beim zweete Wiessel vun engem Weltstar, dem Lionel Messi, goufen immens Zuele realiséiert. Do sinn trotz änlechem Präis awer "just" 121 Milliounen Euro zesummekomm.

De Präis vun den Tickete fir de Comeback-Match ass och an d'Luucht geschoss. Sou hu verschidde Leit 2.500 bis 3.000 Euro gebueden, fir just deen ee Match vum Portugis kucken ze goen.