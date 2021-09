D'Fola behaapt sech mat 2:1 géint Hesper an den F91 Diddeleng bleift duerch e spéide Gol am Spëtzematch weider un der Tabellespëtzt.

E Mëttwoch den Owend stoung an der BGL Ligue de 7. Spilldag um Programm.

Fir d'Fola gouf et eng knapp 2:1-Victoire géint Hesper. Déi Escher waren no 10 Minutten duerch e Gol vum Mustafic a Féierung gaangen, ma kuerz drop war et de Sené, deen no engem paréierten Eelefmeter awer nach op 1:1 ausgläiche konnt. An der 35. Minutt ass d'Fola dann am Numm vum Mendes eng weider Kéier a Féierung gaangen a sou stoung et no 45 Minutten 2:1 fir d'Haushären. Nom Säitewiessel si keng weider Goler méi gefall.

D'Partie tëscht Munneref an Diddeleng ass mat engem 1:0 fir den F91 op en Enn gaangen. No ausgeglachenen éischte 45 Minutten ouni Gol op béide Säiten ass e Gol vum Bettaieb an der 85. Minutt duergaangen, fir den Diddelenger déi dräi Punkten ze sécheren.

Fir de Racing gouf et eng souverän 7:0-Victoire géint Hueschtert. Schonn no 45 Minutte louch den RFCUL mat dräi Goler a Féierung an och am zweeten Duerchgang hu sie ouni vill Géigewier monter weider no vir gespillt. Um Enn steet eng batter Defaite fir déi Hueschterter.

Fir d'Jeunesse sinn et zu Péiteng mat enger 1:0-Victoire déi dräi Punkte ginn. No enger animéierter éischter Hallschent mat enger Giel-Rouder Kaart an engem Gol fir d'Gäscht vun der Grenz ass et der Lokalekipp an der zweeter Hallschent net méi gelongen eng Äntwert ze weisen.

Den RM Hamm Benfica muss no enger 0:3-Defaite zu Déifferdeng weider op den éischte Punkt vun der Saison waarden. D'Lokalekipp huet d'Partie am éischten Duerchgang bestëmmt, ass trotz ville Beméiungen awer net laanscht déi Hammer Ekipp komm, déi sech kuerz virun der Paus nach eng Rout Kaart gefaangen huet. An Iwwerzuel hat Déifferdeng dann nom Säitewiessel e liicht Spill a konnt sech sou no de Goler vum Brusco, Sakava a Cabral déi verdéngt Victoire sécheren.

Stroossen huet sech trotz engem 0:1-Réckstand nach mat 2:1 géint Nidderkuer behaapt. En Eelefmeter vum De Almeida hat de Gaascht vun Nidderkuer mat der leschter Aktioun vun der éischter Hallschent a Féierung bruecht. No der Paus hunn de Perez an de Bernardelli dann de Match gedréint an de Progrès ouni Punkten nees Heem geschéckt.

Iwwerdeems ass et fir Wolz zu Ettelbréck mat enger 1:3-Defaite näischt ze huele ginn a Rouspert huet sech an enger animéierter Partie mat 3:2 géint Rodange behaapt.

© Christophe Mersch © Christophe Mersch © Christophe Mersch © Christophe Mersch © Christophe Mersch © Joel Sauber © Joel Sauber © Joel Sauber © Eugène Thommes © Eugène Thommes © Steve Beckers © Steve Beckers © Steve Beckers © Tom Fischer © Tom Fischer © Felix Girst © Felix Girst Les photos diffusées sur ce site sont soumises à des droits d’auteurs et ne peuvent être copiées, modifiées, vendues, sans l’autorisation préalable du propriétaire du site en question.

D'Resultater am Iwwerbléck (Replay an Ticker)

D'Tabell