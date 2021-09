Duerch en 3:2 géint Spezia konnt sech d'Bianconeri déi éischt dräi Punkte vun der neier Saison sécheren a fir PSG sinn et zu Metz spéit dräi Punkte ginn.

An der Ligue 1 krut PSG duerch e Gol an der Nospillzäit en 1:1-Remis géint den Tabelleleschte vu Metz verhënnert an och Juventus ka sech no enger opreegender Partie déi dräi Punkte sécheren. An England gouf et fir Manchester United dogéint an der 3. Ronn vum League Cup eng 0:1-Defaite géint West Ham. Chelsea an Tottenham konnte sech allebéid am Eelefmeterschéisse fir déi nächst Ronn qualifizéieren.

Serie A

Spezia - Juventus 2:3

0:1 Kean (28'), 1:1 Gyasi (33'), 2:1 Antiste (49'), 2:2 Chiesa (66'), 2:3 de Ligt (72')

Juventus huet sech nom Feelstart an der Serie A déi éischt Victoire vun der Saison geséchert. De Kean hat d'Bianconeri no 28 Minutten a Féierung bruecht, ma duerch Goler vum Gyasi an Antiste konnt d'Lokalekipp vu Spezia de Match tëschenzäitlech dréinen. Ronn 25 Minutten viru Schluss huet Juventus dann awer nach ee Mol Drock gemaach a wënnt no de Goler vum Chiesa an de Ligt um Enn nach mat 3:2. No fënnef Spilldeeg stinn sie elo mat fënnef Punkten op der 13. Plaz an der Tabell.

AC Mailand - Venedeg 2:0

1:0 Diaz (68'), 2:0 Theo (82')

Ligue 1

Metz - PSG 1:2

0:1 Hakimi (5'), 1:1 Kouyaté (39'), 1:2 Hakimi (90+5')

Duerch e fréie Gol vum Hakimi stoung et am Stade Saint Symphorien zu Metz schonn no fënnef Minutten 1:0 fir de Favoritt vu Paräis, deen ouni de verletzte Messi ugereest war. Kuerz virum Enn vun der éischter Hallschent war et dann de Kouyaté, dee fir d'Haushären ausgläiche konnt. Am zweeten Duerchgang huet Metz weider gutt dergéintgehalen an et de Gäscht schwéier gemaach. Mat der leschter Aktioun vum Match ass dem Hakimi dann e weidere Gol gelongen, deen dem PSG de Punktverloscht beim Tabelleleschten gerett huet.

Monaco - St. Etienne 3:1

1:0 Volland (27'), 1:1 Bouanga (41'), 2:1 Ben Yedder (62'), 3:1 Ben Yedder (86')

Lyon - Troyes 3:1

0:1 Chavalerin (45'), 1:1 Shaqiri (48'), 2:1 Emerson (72'), 3:1 Paqueta (87')

La Liga

FC Sevilla - Valencia 3:1

1:0 Gomez (3'), 2:0 Lato (15'), 3:0 Rafa Mir (22'), 3:1 Duro (31')

Um 6. Spilldag vun der spuenescher La Liga gouf et fir den FC Sevilla eng 3:1-Victoire géint Valencia. Schonn no 22 Minutte louch d'Lokalekipp mat dräi Goler a Féierung. Zwar konnt den Duro fir d'Gäscht verkierzen, um Enn ass et awer bei deem Resultat bliwwen.

Espanyol - Alaves 1:0

1:0 de Tomas (54')

League Cup

Manchester United - West Ham 0:1

0:1 Lanzini (9')

Fir Manchester United ass et am englesche League Cup schonn no der drëtter Ronn Schluss. De Lanzini konnt West Ham no 9 Minutten mat 1:0 a Féierung bréngen, doropshin ass et der Lokalekipp awer trotz de bessere Spillundeeler net gelongen den Ausgläich ze schéissen.

Wolverhampton - Tottenham 4:5 (n.E.)

0:1 Ndombelé (14'), 0:2 Kane (23'), 1:2 Dendoncker (38'), 2:2 Podence (58')

Chelsea - Aston Villa 5:4 (n.E.)

1:0 Werner (54'), 1:1 Archer (64')