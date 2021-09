Wéi et vum olympesche Comité vun den USA (USOPC) heescht, well ee fir d'Wanterspiller 2022 a Peking just nach komplett geimpften Athlete mathuelen.

Sou solle vum 1. November u just nach geimpfte Spiller a Mataarbechter an d'Gebailechkeete vum USOPC erandäerfen. Vum 1. Dezember u gëllt dat da fir déi ganz Delegatioun inklusiv de potentielle Sportler, déi nach kéinte fir d'Wanterspiller tëscht dem 4. an dem 20. Februar nächst Joer nominéiert ginn. Bei de Summerspiller dëse Summer an Tokio ware vun de 613 amerikaneschen Athleten eng 100 net geimpft. Ee vun deene war de Schwëmmer Michael Andrew, dee ferm a Kritik geroden ass, well e wärend Interviewe mat Journaliste keng Mask unhat. Den Internationalen Olympesche Kommitee (IOC) ass bis elo nach net op de Wee vun enger genereller Impfflicht op sengen Evenementer gaangen. Dem USOPC no wëll een Ausname fir déi eegen Athleten individuell préiwen. Wann ee Sportler zum Beispill aus gesondheetleche Grënn net ka geimpft ginn an een deementspriechende Zertifikat virweist, kann hien trotzdeem matmaachen. Déi Sportler mussen dann all Dag een Test maachen, dee vum Verband finanzéiert gëtt.