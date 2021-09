Nodeems d'Sarah de Nutte am Dubbel mam Barbora Balazova an d'1/4-Finall komm ass, konnte si sech e Freideg net méi fir den nächsten Tour qualifizéieren.

No engem gudde Start konnte si géint d'Karoline Mischek an d'Tin-Tin Ho mat 2:0 a Féierung goen, hunn am Endeffekt awer déi lescht 3 Sätz knapp mat 9:11, 9:11 an 8:11 verluer a sinn domat um Enn eliminéiert.