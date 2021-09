Am Match géint Troyes e Mëttwoch den Owend huet de Spiller vu Lyon de Ball tëscht de Féiss ageklemmt an du widder ee vun de Géigner geschoss.

Am Ufank huet et esou ausgesinn, wéi wann den Defenseur vun Troyes a Coequipier vum Gerson Rodrigues eng Kaart wéinst Handspill géif kréien, ma dunn huet d'Schidsriichterin Stéphanie Frappart se dem brasilianeschen Internationale vun der Lokalekipp gewisen.

Lucas Paquetá booked for attempting a rainbow flick.



The beautiful game is gone.

pic.twitter.com/uPMTX3C2jR — Big H. (@Hxnz99) September 23, 2021

D'Reaktiounen op de Soziale Medien hu sech iwwerschloen. Sou hu Leit gefrot, wéi dat kéint eng giel Kaart sinn a firwat sou eppes all Joer geschéie kann. D'Schidsriichter wiere Feinde vum Futtball an all klengen Trick géif no an no verbuede ginn, loosse sech d'Reaktiounen zesummefaassen. Och de brasilianesche Superstar Neymar huet sech iwwert déi Decisioun opgereegt, him wier et änlech an der leschter Saison gaangen.

Op der anerer Säit ginn et awer och Stëmmen, déi der Schidsriichterin Recht ginn. Si argumentéieren, dass de Brasilianer d'Kaart net wéinst dem Trick krut, ma éischter, well hien net follege wollt, wéi d'Onparteiesch hie bei sech geruff hat.

Um Verlaf vum Match huet dat näischt geännert. De Match war do schonn an der 3. Minutt vun der Nospillzäit a Lyon war mat 3:1 vir.