De Weekend sinn nach d'Réiser Päerdsdeeg. Et ass den Highlight vun der Saison hei zu Lëtzebuerg am Sprangreiden.

Virschau Réiser Päersdeeg / Reportage Rich Simon

Nodeems d'Editioun 2020 huet musse wéinst Corona ofgesot ginn, hunn d'Organisateuren et dëst Joer nees fäerdeg bruecht, een CSI 3 Stären op Lëtzebuerg ze bréngen.

Dat nodeems 2019 Editioun just een 2 Stäre war. Dëst Joer kann een also soen, datt d'Organisateuren nees zeréck bei hir Wuerzele ginn: nämlech den CSI 3 Stären. Fir den Dan Rinaldis ass 2021 nees quasi een normaalt Joer: "Mir hunn d'Chance, op engem risegen Areal dës Veranstaltung ze organiséieren. Mir halen eis natierlech u sämtlech Covid-Reegelen, déi eis virgeschriwwe ginn."

Doduercher datt d'Réiser Päerdsdeeg nees op een CSI 3 Stäre eropgaange sinn, ass och den Niveau vun den internationale Reider geklommen. Aus Lëtzebuerger Siicht feelt awer dëst Joer d'Charlotte Bettendorf, dofir sinn awer all déi aner Lëtzebuerger Top-Reider mat dobäi.

Den Dan Rinaldis: "Ënnert anerem de Victor Bettendorf, deen elo op der 158. Plaz an der Weltranglëscht ass. D'Noémie Goergen wat d'Championnat déi leschte Woch hei um Site gewonnen huet. An och de Marcel Ewen. Wat ech awer nach wollt soen. Am Reitsport huet jiddweree seng Chance, fir ze gewannen."

De Weekend gëtt Reitsport vun der extra Klass zu Réiser um Herchesfeld gebueden. Mat der Apotheos e Sonndeg de Mëtteg.

Den Dan Rinaldis: "De Grousse Präis vu Lëtzebuerg. Dat ass d'Prüfung par excellence vum CSI 3 Stären. Mir freeën eis do op ganz schéine Sport."

Iwwert de ganze Weekend zielen do dernieft 3 Epreuvë fir de World Ranking.

Dir kënnt d'Réiser Päerdsdeeg de ganze Weekend iwwer am Livestream op RTL.lu suivéieren.