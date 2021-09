An der Ukrain huet den Olivier Thill bei der Victoire vu Worskla Poltawa den decisive Gol markéiert.

Och nom Trainerwiessel leeft et fir Auer weider schlecht. E Freideg den Owend huet de Veräin an der 2. Bundesliga mat 2:3 zu Regensburg de Kierzere gezunn. De Lëtzebuerger Nationalspiller Dirk Carlson stoung an der Startformatioun a gouf an der Hallschent ausgewiesselt. De Golkipp Tim Kips stoung net am Kader. Aue steet op der leschter Plaz an der Tabell.

Am ukrainesche Championnat huet den Olivier Thill bei der Victoire vu Worskla Poltawa den decisive Gol markéiert. Bei Kolos Kovalivka huet d'Ekipp e Freideg mat 1:0 gewonnen. De Lëtzebuerger huet an der 36. Minutt den entscheedende Gol geschoss.

Den Olivier Thill huet an dëser Saison schonn dräi Goler markéiert a fënnef Stéck virbereet. Poltawa steet op der drëtter Plaz an der Tabell.