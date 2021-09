Donieft huet e Samschdeg am Nomëtteg Wolfsburg géint Hoffenheim de Kierzere gezunn an e Remis gouf et tëscht Frankfurt a Köln.

Leverkusen hat um 6. Spilldag vun der däitscher Bundesliga Mainz mam Leandro Barreiro op Besuch. De Lëtzebuerger, dee vun Ufank un um Terrain stoung an an der 66. Minutt ausgewiesselt gouf, verléiert mat senger Ekipp 0:1 zu Leverkusen. De Florian Wirtz hat d'"Werkself" an der 62. Minutt a Féierung bruecht. Domadder muss sech Mainz fir déi 2. Kéier dës Saison geschloe ginn.

Een 1:1-Remis gouf et an der Partie tëschent Frankfurt a Köln. Dat Resultat gëtt et domadder fir déi 5. Kéier hannereneen. Köln war an der éischter Hallschent besser a goung duerch den Ellyes Skhiri no 14 Minutte mat 1:0 a Féierung. An der Nospillzäit vun der éischter Hallschent konnt de Rafael Borré dëse Score egaliséieren. An den zweete 45 Minutte gouf däitlech méi Futtball gespillt, allerdéngs sollt et um Enn beim 1:1-Remis bleiwen.

Hoffenheim setzt sech mat 3:1 doheem géint Wolfsburg duerch. Fir Hoffenheim ass et déi éischt Heem-Victoire a fir Wolfsburg gläichzäiteg déi éischt Néierlag an dëser Saison. De Ridle Baku hat an der 25. Minutt den 1:0 fir Wolfsburg geschoss. Allerdéngs konnt Hoffenheim de Match duerch Goler vu Kramaric (45+2'), Baumgartner (74') a Kaderbek (81') fir sech entscheeden.

Eng batter 0:6-Néierlag huet Hertha zu Leipzig missen hinhuelen. De Vizechampion huet der Hertha keng Chance gelooss. De Mann vum Match war mat 2 Goler an 2 Virlagen de Fransous Christopher Nkunku.

Ee spéide Gol vum Kevin Behrens séchert Union Berlin een 1:0-Succès doheem géint Bielefeld. Union hat an der 2. Hallschent méi Chancen a gewënnt domadder verdéngt géint Bielefeld.

E Samschdeg den Owend ass et dann nach d'Partie Borussia Mönchengladbach géint Borussia Dortmund.

E Freideg huet Bayern well Greuther Fürth auswärts mat 3:1 geklappt.

D'Statistike vun de Matcher

Klickt hei, fir op d'Säit mat all de Resultater ze kommen.

D'Klickt op de Match, fir d'Statistiken ze gesinn.

D'Tabell vun der Bundesliga