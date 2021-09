De neien Stade de Luxembourg ass e Samschdeg a Presenz vum Grand-Duc feierlech ageweit ginn. Méi wéi 2.000 Spectateure ware mat dobäi.

Et war fir all d'Sportfans e laangt Waarden, huet de Sportminister Dan Kersch an senger Ried ugemierkt. Vill Hindernisser hätte missen iwwerwonne ginn, fir dass dëse Stadion konnt entstoen.

Extrait Dan Kersch

Elo huet d'Waarden dann en Enn. Domadder gëtt offiziell den 90 Joer ale Stade Josy Barthel ofgeléist.

Den éischte Match am neie Stadion war schonn den 1. September, wou Lëtzebuerg an der WM-Qualifikatioun 2:1 géint den Aserbaidjan gewonnen hat.

De Stade de Luxembourg huet 9.514 Sëtzplazen an dräi Etagen.