Den Henri “Heini” Cirelli ass dout. Gebuer den 23. Dezember 1934 zu Diddeleng, ass hien e Samschdeg de Moien am Alter vu 86 Joer gestuerwen.

Tëscht dem 30. September 1956 an dem 17. Februar 1965 huet den Henri Cirelli a 37 Matcher 6 Goler fir déi lëtzebuergesch Foussballnationalekipp geschoss. Den 8.Oktober 1961 huet hie mat Lëtzebuerg 4:2 géint Portugal gewonnen

Den "Heini" huet vun 1956 bis 1962 fir d'Alliance Diddeleng gespillt. 1961 an 1962 huet hie mat senger Ekipp d’Coupe de Luxembourg gewonnen an an der Saison 1962/1963 war hie beim belsche Club Royal Beerschot AC. D'Joer goung et nees zréck bei d'Alliance Diddeleng.

No senger aktiver Karriär war den "Heini" Trainer bei verschiddene Lëtzebuerger Clibb: Alliance, US Diddeleng, Beggen, Téiteng oder ënner anerem och Hesper. Zum Schluss war de fréiere Profi Jugendtrainer beim F91 Diddeleng.