Den RFCUL huet de Match géint de Progrès spéit entscheet a bleift domat an der Tabell um F91 Diddeleng drun.

E Sonndeg stoung am nationale Futtballchampionnat den 8. Spilldeg um Programm.

Fir de Racing gouf et zu Nidderkuer eng 2:0-Victoire. No enger éischter Hallschent ouni Goler op béide Säiten huet een och am zweeten Duerchgang laang op gutt Occasioune gewaart. No der Féierung fir den RFCUL an der 78. Minutt hat de Progrès eng Minutt viru Schluss d'Chance per Eelefmeter auszegläichen. Dësen huet de Golkipp awer paréiert an am Géigenzuch huet d'Ekipp vum Verluerekascht mam 2:0 alles kloer gemaach.

Op der Grenz gouf et fir d'Jeunesse eng 1:0-Victoire géint Munneref. An den éischte 45 Minutte gouf et fir déi ronn 800 Spectateuren kee Gol ze gesinn an och am zweeten Duerchgang huet dësen eng Zäit op sech waarde gelooss. No 66 Minutte war et dann den Ouwo Moussa deen d'Féierung an um Enn och d'Victoire fir déi Escher séchere konnt.

Den F91 Diddeleng huet sech géint d'Etzella Ettelbréck mat 6:1 duerchgesat. Den Hermandung hat d'Etzella no 28 Minutten a Féierung bruecht, ma nëmmen eng Minutt méi spéit konnt den Hadji no enger Flank op 1:1 ausgläichen. Nom Säitewiessel hat hien da weider net genuch an huet mat weideren zwee Goler op 3:1 gestallt. Zwee Goler vum Muratovic an ee vum Hassan hu fir den Endstand vu 6:1 gesuergt.

Zu Wolz gouf et fir d'Lokalekipp eng 2:1-Victoire géint Déifferdeng. Déi Déifferdenger ware vun Ufank u spillbestëmmend a sinn deemno och an der 36. Minutt am Numm vum Joachim a Féierung gaangen. Dës huet allerdéngs net all ze laang ugehalen, wéi nëmmen zwou Minutten drop den Ausgläich duerch den Ibrahimovic gefall ass. De Gol vum Crnomut am zweeten Duerchgang huet da fir déi dräi Punkte gesuergt.

Hesper huet virun den eegene Spectateure mat 0:1 géint Stroossen de Kierzere gezunn. Kuerz virun der Paus war et de Cossou, deen de Gaascht no enger ausgeglachener éischter Hallschent a Féierung bruecht huet. Am zweeten Duerchgang huet de Swift dann ëmmer méi op den Ausgläich gedréckt, ma bis zum Schluss ass et net méi fir ee Punkt duergaangen.

Zu Rodange konnt sech d'Fola mat 2:1 behaapten. An der éischter Hallschent waren déi Escher spillbestëmmend a louche sou no 18 Minutten och duerch e Gol vum Omosanya a Féierung. E bësse wéi aus dem Näischt konnt Rodange da virum Säitewiessel nach op 1:1 setzen. No der Paus huet de Boutrif dann nees d'Féierung fir d'Fola hiergestallt, wat um Enn dann och déi dräi Punkte geséchert huet.

Iwwerdeems konnt sech Péiteng mat 1:0 zu Hueschtert duerchsetzen an den RM Hamm Benfica huet sech mat enger 1:0-Victoire géint Rouspert déi éischt dräi Punkte vun der Saison geséchert.

© Joel Sauber © Joel Sauber © Joel Sauber © Joel Sauber © Joel Sauber © Joel Sauber © Christophe Mersch © Christophe Mersch © Christophe Mersch © Eugène Thommes © Tom Fischer © Tom Fischer Les photos diffusées sur ce site sont soumises à des droits d’auteurs et ne peuvent être copiées, modifiées, vendues, sans l’autorisation préalable du propriétaire du site en question.

D'Resultater am Iwwerbléck (Replay an Ticker)

D'Tabell