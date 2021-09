Am Derby géint Tottenham konnte sech d'Gunners no enger staarker éischter Hallschent mat 3:1 behaapten.

An der englescher Premier League ass et nieft der Victoire vu Wolverhampton och dräi Punkte fir Arsenal ginn. Zu Freiburg konnt ee sech am leschte Match am Dreisamstadion mat 3:0 géint Augsburg behaapten an an Italien huet den AS Roum sech missen am Derby géint Lazio mat 2:3 geschloe ginn.

Bundesliga

Bochum - Stuttgart 0:0

Freiburg - Augsburg 3:0

1:0 Kübler (6'), 2:0 Höler (25'), 3:0 Grifo (34')

De leschte Match am Freiburger Dreisamstadion ass mat enger staarker Prestatioun op en Enn gaangen. D'Lokalekipp war vun Ufank u spillbestëmmend a louch sou no 45 Minutten och verdéngt mat 3:0 a Féierung. Nom Säitewiessel huet d'Ekipp aus dem Breisgau dann e Gang zréckgeschalt, ma d'Victoire war géint schwaach Ausgburger zu kenger Zäit a Gefor.

Premier League

Arsenal - Tottenham 3:1

1:0 Rowe (12'), 2:0 Aubameyang (27'), 3:0 Saka (34'), 3:1 Son (79')

Nom duerchwuessene Start an déi nei Saison ass Arsenal am Derby géint Tottenham eng 3:1-Victoire gelongen. Schonn no enger gudder hallwer Stonn louchen d'Gunners mat 3:0 a Féierung, de Gol vum Son zum 1:3 huet awer näischt méi um Ausgang vum Match geännert.

Southampton - Wolverhampton 0:1

0:1 Raul Jimenez (61')

Serie A

Juventus - Sampdoria 3:2

1:0 Dybala (10'), 2:0 Bonucci (43'), 2:1 Yoshida (44'), 3:1 Locatelli (57'), 3:2 Candreva (83')

Juventus huet sech am Match géint Sampdoria déi zweet Victoire hannertenee geséchert. Zwar konnten d'Gäscht virun der Paus nach op 1:2 verkierzen, ma de Locatelli huet um Enn mam drëtte Gol fir d'Bianconeri den Ënnerscheed gemaach.

Lazio Roum - AS Roum 3:2

1:0 Milinkovic-Savic (10'), 2:0 Pedro (19'), 2:1 Ibanez (41'), 3:1 Felipe Anderson (63'), 3:2 Veretout (69')

Ligue 1

Troyes - Angers 1:1

1:0 Baldé (22'), 1:1 Mangani (65')

Clermont - AS Monaco 1:3

1:0 Bayo (7'), 1:1 Ben Yedder (25'), 1:2 Volland (48'), 1:3 Diop (90+1')

La Liga

FC Barcelona - Levante 3:0

1:0 Depay (6'), 2:0 L. de Jong (14'), 3:0 Fati (90+1')

An der Partie géint Levante konnt sech den FC Barcelona ouni weider Problemer dräi Punkte sécheren. D'Goler vum Depay, de Jong an Ansu Fati hunn eng verdéngten 3:0-Victoire bruecht.

