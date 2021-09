Weider konnten d'Atlanta Falcons hiren éischte Match fir dës Saison gewannen an d'Ravens wannen duerch e Rekord-Field-Goal a leschter Sekonn.

LA Chargers - Kansas City Chiefs 30:24

Et hätt wuel kee geduecht, datt d'Kansas City Chiefs nom drëtte Spilldag eréischt ee Match gewonnen hunn, ma no der Néierlag géint d'Ravens huet de Super-Bowl-Finalist vum leschte Joer sech och den Chargers misse geschloe ginn. An ee vun den Haaptgrënn dofir war den Justin Herbert. De Quarterback vun LA, deen a senger zweeter Saison an der NFL ass, huet ganzer 4 Touchdown-Päss geschmass. Och de Runningback Austin Ekeler an de Receiver Mike Williams haten e richteg gudden Dag erwëscht.

Tampa Bay Buccaneers - LA Rams 24:34

An och am absolutte Spëtzematch konnt sech eng Ekipp vu Los Angeles duerchsetzen. Do konnten d'Rams nämlech mat 34:24 géint den amtéierende Super-Bowl-Champion gewannen. Béid Quarterbacks, souwuel den Tom Brady an de Matthew Stafford, hunn allebéid keng gréisser Feeler gemaach. Bei de Rams war d'Defense awer en Tick besser wéi bei de Buccaneers.

Baltimore Ravens - Detroit Lions 19:17

D'Baltimore Ravens hunn an der 2. Woch am Spëtzematch géint d'Kansas City Chiefs gewonnen an deemno war et och relativ iwwerraschend, datt d'Ekipp ronderëm de Lamar Jackson e Sonndeg ferm Problemer géint d'Detroit Lions hat. U sech haten d'Lions de Match nämlech schonn an der Täsch, well de Ravens ass d'Zäit dovugelaf. An der leschter Sekonn konnt dunn allerdéngs den Justin Tucker ee Field Goal aus 66 Yards eraschéissen. De Kicker vun de Ravens huet domat net nëmmen de Match fir seng Ekipp gewonnen, ma huet domat och en neien NFL-Rekord opgestallt.

D'Resultater am Iwwerbléck

Carolina Panthers - Houston Texans 24:9

Indianapolis Colts - Tennessee Titans 16:25

Atlanta Falcons - New York Giants 17:14

LA Chargers - Kansas City Chiefs 30:24

Cincinnati Bengals - Pittsburgh Steelers 24:10

Chicago Bears - Cleveland Browns 6:26

Baltimore Ravens - Detroit Lions 19:17

New Orleans Saints - New England Patriots 28:13

Arizona Cardinals - Jacksonville Jaguar 31:19

Washington Football Team - Buffalo Bills 21:43

New York Jets - Denver Broncos 0:26

Miami Dolphins - Las Vegas Raiders 28:31

Seattle Seahawks - Minnesota Vikings 17:30

Tampa Bay Buccaneers - LA Rams 24:34

Green Bay Packers - San Francisco 49ers 30:28

An der Nuecht op en Dënschdeg spillen d'Philadelphia Eagles nach bei den Dallas Cowboys.