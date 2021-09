No der onverdéngter Defaite leschte Freide géint Wäissrussland huet d’Ekipp vum Dan Santos hir Iwwerleeënheet och a Goaler ëmgemënzt.

D’Lëtzebuergerinne spillen e Freiden géint de Kosovo am leschte Match am Grupp 2B ëm d’Qualifikatioun fir den nächsten Tour an WM-Campagne.