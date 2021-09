De Lëtzebuerger hat sech esouguer fir de Presidenteposte gemellt.

D'FLT hat am Kader vun hirem 75. Anniversaire den Zouschlag kritt, fir de Kongress vun Tennis-Europe ze organiséieren.

Tennis Europa-Kongress/Reportage Franky Hippert

D'lescht ganz Woch ware 49 vun 50 nationalen europäesche Verbänn hei am Land dobäi. Et ass natierlech déi perfekt Geleeënheet, fir Kontakter ze knäppen an ze verdéiwen, seet de President vun der Lëtzebuerger Tennisfederatioun Claude Lamberty.

Et war e risegen Erfolleg, eng super Organisatioun, vun eise Benevollen bis bei d'Delegéierten, déi do waren hunn nëmme positiv Erfarunge gemaach. Och den ITF-President war do.

21 Kandidaten hate sech gemellt fir an de Board, dat heescht de Verwaltungsrot vun der europäescher Federatioun ze kommen. De Fränz Knaff hat souwuel fir e Posten doran, wéi och fir d'Presidence vun Tennis Europe kandidéiert:

Et ass natierlech immens politesch, well den President, deen zeréckgewielt gouf, den Tschech Kaderka hat seng Stëmmen, seng Leit op senger Säit, Do gëtt vill Politik hannert de Kulisse gemaach. Mir hate gesot, et ass zu Lëtzebuerg e Kongress an de Fränz Knaff huet sech der Verantwortung gestallt. Et huet just eng Stëmm gefeelt.

An den informelle Gespréicher huet d'FLT och souwuel bei Tennis Europe wéi och bei der ITF, der Internationaler Tennisfederatioun drop higewisen, datt et wichteg fir déi kleng Tennisnatioune wär, eng Kompetitioun an d'Liewen ze ruffen, besonnesch och bei der Jugend, déi vum Charakter hier, un d'Spiller vun de klenge Länner erënnert, fir esou den Usporn bei deene Spiller héichzehalen, fir sech weider ze entwéckelen.