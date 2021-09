Den Dënschdeg den Owend war fir d'Lëtzebuerger Futtballer am Ausland ganz erfollegräich.

An der Champions League huet de Sébastien Thill en Dënschdeg den Owend fir een historesche Moment gesuergt. De Lëtzebuerger huet am Match géint Real Madrid den decisiven 2:1 fir Sheriff Tiraspol geschoss. De Sébastien Thill ass domadder deen éischte Lëtzebuerger Nationalspiller, deen ee Gol an der Kinneksklass geschoss huet. Sheriff huet domadder och am zweete Match an der Champions League eng Victoire gefeiert.

Donieft war en Dënschdeg den Owend nach Huddersfield Town mam Danel Sinani am Asaz. Um Enn gouf et eng 3:2-Victoire géint d'Blackburn Rovers. De Lëtzebuerger gouf an der 88. Minutt ausgewiesselt.