Nom Gol quasi a leschter Minutt géint den Toppfavorit Real probéiere vill Futtballfans méi iwwert de Sébastien Thill erauszefannen.

Op Transfermarkt.de ass de Sébastien Thill den Dag no der Sensatioun vu sengem Veräin Sheriff Tiraspol an natierlech dem Dramgol géint de grousse Real de meeschtgesichte Spiller um Site. (Stand 9.50 Auer e Mëttwoch)

Ma och seng zwee Bridder profitéiere vun der Sich nom eelste vun deenen dräi Profispiller. De Vincent Thill ass an der Sich an Däitschland op Plaz 3 an och den Olivier Thill packt et an d'Top 10.

Och déi franséisch Supporter siche vill nom Sébastien Thill. Op Transfermarkt.fr packt hien et ëmmerhin op d'Plaz 2, hei gouf de Recht vun der Famill awer net méi esou heefeg gesicht. Op Transfermarkt.com steet de "Séba" dann op der 5. Plaz, a Groussbritannien op der 10.

Och d'Spuenier selwer wëlle wëssen, wien de Lëtzebuerger ass, deen hirer Spëtzekipp eng batter Néierlag zougefüügt huet. Hei lant de Mëttelfeldspiller vum FC Sheriff op der 6. Plaz.