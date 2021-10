An Europa ginn d'Stadien ëmmer méi voll, zu Lëtzebuerg awer wëll een dëst méi lues ugoe loossen.

An de Stadien uechter Europa ginn d'Diere fir Spectateuren ëmmer méi op. Vum 1. Oktober un dierf zum Beispill de Stadion a Spuenien nees komplett ausgelaascht ginn. Anescht ass dat awer hei am Land. Fir den WM-Qualifikatiounsmatch géint Serbien dierfen nëmmen 2.000 Spectateuren an de Stadion. Mir hu beim Dan Kersch nogefrot, wéini nees méi Leit an de Stadion dierfen fir d'Nationalekipp ze ënnerstëtzen.

Aktuell géif driwwer diskutéiert ginn iwwert weider Lockerungen, mä alles géif vun der Entwécklunge vun den Neiinfektiounen ofhänken.

D'Regierung géif Leit weider invitéieren, sech impfen ze loossen. Zil ass et, en Impftaux vun 85% ze erreechen, fir, wann et méiglech ass, alleguer Aschränkunge kënnen op ze hiewen.