De Lëtzebuerger huet an der Nospillzäit de Ball an den eegene Filet gesat an domadder eng Victoire vun Aue verhënnert.

Pech hat e Freideg den Owend den Dirk Carlson. An der 2. Bundesliga huet de Lëtzebuerger Nationalspiller ee Selbstgol geschoss an domadder eng Victoire vun Aue géint den Hamburger SV verhënnert. Duerch de Selbstgol an der véierter Minutt vun der Nospillzäit ass de Match 1:1 ausgaangen.

Aue war duerch de Jonjic an der 23. Minutt a Féierung gaangen. No der rouder Kaart vum Messeguem an der 69. Minutt huet den HSV 20 Minutte laang an Iwwerzuel gespillt. Am leschten Ugrëff ass de Ball widder d'Lat vun Aue gaangen, ier de Carlson beim Versuch, fir ze klären, dat ronnt Lieder an den eegene Gol gesat huet.

"Ech weess net, ob ech schonn emol sou batter ëm eng Victoire bruecht gi sinn. Den Dirk huet ee staarke Match gemaach. Mir hunn dat net verdéngt, ma duerno freet kee méi", sou de Verteideger Gonther an engem Interview nom Match. Aue steet weider am Tabellekeller.

An der 3. Liga an Däitschland huet Saarbrécken géint Braunschweig 2:2 gespillt. De Maurice Deville souz bei der Lokalekipp déi 90 Minutten iwwer op der Bänk.