E Sonndeg de Moie war de Walfer Vollekslaf an do gouf et bei den Hären eng Victoire fir de Bob Haller.

De Bob Haller huet sech e Sonndeg beim Walfer Vollekslaf an der Haaptcourse iwwer 12 Kilometer mat enger Avance vu 56 Sekonne virum Yonas Kindé duerchgesat. Drëtte gouf de Pol Mellina, dat mat engem Retard vun 2 Minutten a 7 Sekonnen. Bei den Damme war d'Jenny Gloden déi Séierst. Um Podium stoungen nach d'Zsanett Móczó an d'Saskia Daguenet. Si haten e Réckstand vun 22 Sekonne respektiv 41 Sekonnen.