Dir wëllt zu 5 Persounen d'Rout Léiwen am neie Stadion ënnerstëtzen? Da sicht d'Feeler a gewannt mat e bësse Chance 5 Tickete fir de Match géint Serbien.

Sicht all d'Feeler am rietse Bild a gewannt mat e bësse Chance 5 Entréestickete fir de Futtballmatch vun der FLF-Formatioun géint Serbien, den 9. Oktober um 20.45 Auer.

Opgepasst, och dëst ass ee CovidCheck-Event an et gi keng Schnelltester sur place ugebueden.

D'Gewënnspill ass bis e Freiden (08.10.2021) an der Mëttesstonn online an de gléckleche Gewënner respektiv déi glécklech Gewënnerin gëtt freides per E-Mail vun eis kontaktéiert.

Bonne Chance!