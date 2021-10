En Donneschdeg war d'Auslousung vun de 16. Finallen an der Coupe de Luxembourg.

Bei dräi Partië kënnt et zu engem Duell tëscht Ekippen aus der ieweschter Divisioun.

Rouspert kritt et mat Péiteng ze dinn, Nidderkuer mat Hesper a Stroossen muss géint Rodange untrieden.

Dann ass et och nach den Escher Derby tëscht der US an der Jeunesse.

PDF: Auslousung 1/16-Finalle Coupe de Luxembourg