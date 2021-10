Donieft gouf et e Freideg den Owend nach Victoirë fir Holland a Kroatien.

Déi nächst Deeg stinn am Futtball nees Matcher an der WM-Qualifikatioun um Programm. E Freideg den Owend ass an de Gruppen E, G, H a J gespillt ginn.

D'Rout Léiwe sinn e Samschdeg den Owend gefuerdert. Am Stade de Luxembourg heescht de Géigner vun 20.45 Auer un Serbien. Dir kënnt d'Partie live um Radio, op der Tëlee op RTL ZWEE an am Stream op RTL.lu live suivéieren.

Grupp E

Am Grupp E huet sech Estland mat 2:0 géint Belarus behaapt an tëscht der Tschechescher Republik a Wales gouf et een 2:2-Remis. An der Tabell steet d'Belsch no 6 Matcher souverän mat 16 Punkten op der éischter Plaz. D'Tschechesch Republik huet der 8, genee wéi Wales, déi awer nach e Match manner gespillt hunn.

Estland - Belarus 2:0

1:0 Sorga (58'), 2:0 Zenjov (90+3')

Tschechesch Republik - Wales 2:2

0:1 Ramsey (36'), 1:1 Pesek (38'), 2:1 Ward (49', Selbstgol) 2:2 James (69')

Grupp G

Am Grupp G bleift et weider spannend. Holland steet no der Victoire géint Lettland un der Spëtzt mat 16 Punkten. Norwegen huet nom Remis géint d'Tierkei zwee Punkte Retard an déi tierkesch Ekipp kënnt aktuell op 12 Punkten. Montenegro huet no der klorer 3:0-Victoire géint Gibraltar 11 Punkten um Konto.

Gibraltar - Montenegro 0:3

0:1 Marusci (7'), 0:2 Beqiraj (44'), 0:3 Beqiraj (68')

Lettland - Holland 0:1

0:1 Klaassen (19')

Tierkei - Norwegen 1:1

1:0 Aktürkoglu (6'), 1:1 Thorstvedt (41')

Grupp H

Kroatien war op Zypern spilleresch déi eendeiteg besser Ekipp. Et huet awer bis an d'Nospillzäit vun der éischter Hallschent gedauert, bis de Perisic seng Ekipp a Féierung bruecht huet. No der Paus huet et bis déi 80. Minutt gedauert, bis de Gvardiol op 2:0 erhéije konnt. De Livaja huet an der Nospillzäit fir d'3:0-Schlussresultat gesuergt.

Am Grupp H stinn no 7 Spilldeeg Kroatien a Russland mat 16 Punkten un der Spëtzt. Slowenien huet 10 Punkten an d'Slowakei der 9.

Malta - Slowenien 0:4

0:1 Ilicic (27'), 0:2 Sporar (50'), 0:3 Ilicic (60'), 0:4 Sesko (67')

Zypern - Kroatien 0:3

0:1 Perisic (45+2'), 0:2 Gvardiol (80'), 0:3 Livaja (90+2')

Russland - Slowakei 1:0

1:0 Skriniar (24', Selbstgol)

Grupp J

Am Grupp J huet sech Däitschland e Freideg den Owend géint Rumänien schwéier gedoen. D'Ekipp vum Flick hat fréi déi vermeintlech Chance, fir per Eelefmeter mat 1:0 a Féierung ze goen. Nodeems dësen zeréckgeholl gouf, hunn d'Rumänen äiskal zougeschloen. Den Hagi huet an der 9. Minutt den 1:0 fir Rumänien geschoss. Däitschland konnt an der zweeter Hallschent nach de Match dréinen an huet sech no Goler vu Gnabry a Müller nach mat 2:1 duerchgesat.

No 7 gespillte Partië steet Däitschland mat 18 Punkten un der Spëtzt. Nordmazedonien an Armenien hunn der 12. Rumänien huet bis ewell 10 Punkte gesammelt.

Liechtenstein - Nordmazedonien 0:4

0:1 Velkoski (39'), 0:2 Alioski (66'), 0:3 Nikolov (74'), 0:4 Churlinov (83')

Island - Armenien 1:1

0:1 Hovhannisyan (35'), 1:1 Johannesson (77')

Däitschland - Rumänien 2:1

0:1 Hagi (9'), 1:1 Gnabry (52'), 2:1 Müller (81')