Schweden klappt de Kosovo kloer mat 3:0, d'Ukrain klappt Finnland mat 2:1 a Griicheland séchert sech duerch 2 spéit Goler 3 Punkte géint Georgien.

Am Kader vun der Qualifikatioun fir d'Weltmeeschterschaft 2022 am Qatar stoungen an de Gruppe A, B, C, D,F an I jeeweils wichteg Matcher um Programm.

Am Grupp A stoung aus Lëtzebuerger Sicht natierlech de Match vun de roude Léiwe géint Serbien am Mëttelpunkt.

Grupp B

Schweden - Kosovo 3:0

1:0 Forsberg (29', Eelefmeter), 2:0 Isak (62'), 3:0 Quaison (79')

Am Grupp B konnt Schweden hir zweete Plaz duerch eng wichteg Victoire géint de Kosovo festegen. No engem Handspill an der kosovarescher Defense konnt de Forsberg d'Schweden aus 11 Meter a Féierung bréngen. Nom Téi konnt Schweden nach een dropsetzen a fir d'Virentscheedung suergen. Mat engem prezise Schoss konnt den Isak de Ball an de Wénkel setzen an op 2:0 stellen. Déi endgülteg Entscheedung war dann an der 79. Minutt fir de Quaison, deen soumat fir de Schlusspunkt gesuergt hat.

Georgien - Griicheland 0:2

0:1 Bakasetas (90', Eelefmeter), 0:2 Pelkas (90'+5)

Grupp C

Litauen - Bulgarien 3:1

1:0 Lasickas (18'), 1:1 Despodov (64'), 2:1 Cernych (82'), 3:1 Cernych (84')

Schwäiz - Nordirland

20:45 Auer

Grupp D

Finnland - Ukrain 1:2

0:1 Yarmolenko (4'), 1:1 Pukki (29'), 1:2 Yaremchuk (34')

Nodeems sech Bosnien ewell am spéide Mëtteg mat 2:0 géint de Kasachstan duerchsetze konnt, war d'Ukrain gefrot, fir sech déi zweete Plaz am Grupp D erëm zréck ze erkämpfen. Géint Finnland konnte si och déi fréi Féierung markéieren. De Yarmolenko konnt de Ball mat engem flotte Schoss aus der Distanz am Filet ënnerbréngen. Duerno konnt Finnland allerdéngs duerch de Pukki ausgläichen ma d'Freed op der Säit vun der Lokalekipp war net vu laanger Dauer. Nëmme 5 Minutte méi spéit konnt de Yaremchuk d'Ukrain op en Neits a Féierung bréngen. Dëse Gol sollt bis zum Schluss och duer goen, fir 3 Punkte mat heem ze huelen.

Kasachstan - Bosnien-Herzegowina 0:2

0:1 Prevljak (25'), 0:2 Prevljak (66')

Grupp F

Schottland - Israel 3:2

0:1 Zahavi (5'), 1:1 McGinn (29'), 1:2 Dabbur (32'), 2:2 Dykes (55'), 3:2 McTominay (90'+4)

Am Duell ëm déi zweeten Tabelleplaz koum et am Grupp F zum direkten Duell tëscht Schottland an Israel. Hannert Dänemark, déi bis ewell eng feelerfräi WM-Qualifikatioun gespillt hunn, hu béid Formatioune nëmmen 1 Punkt getrennt. An der 5. Minutt waren et d'Gäscht aus Israel, déi a Féierung goe konnten, dëst duerch den Zahavi, deen de Ball per Fräistouss an de Gol setze konnt. An enger ausgeglachener Partie goung et Hin an Hier. An der 29. Minutt konnt de McGinn ausgläichen, ma den Dabbur konnt Israel 3 Minutte méi spéit erëm a Féierung bréngen. Kuerz virum Téi hat Schottland d'Méiglechkeet op den 2. Ausgläich, ma den Dykes konnt déi grouss Geleeënheet aus 11 Meter net notzen. Am zweeten Duerchgang war et dann awer dësen Dykes, deen den Ausgläich markéiere konnt, och wann de Gol huet misse vum Videoassistent iwwerpréift ginn. Duerno waren d'Schotten déi besser Ekipp, a sou konnte si sech an der Nospillzäit duerch ee Gol vum McTominay déi 3 Punkte sécheren.

Färöer - Éisträich

20:45 Auer

Moldawien - Dänemark

20:45 Auer

Grupp I

Andorra - England

20:45 Auer

Ungarn - Albanien

20:45 Auer

Polen- San Marino

20:45 Auer