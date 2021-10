Trotz enger staarker Leeschtung ënnerläit d'FLF-Formatioun onglécklech mat 0:1 géint Serbien a bleift bei 6 Punkten an der Tabell.

Am neie Stade de Luxembourg koum et um Samschdeg am Kader vun der Qualifikatioun fir d'Weltmeeschterschaft 2022 am Katar zum Match tëscht Lëtzebuerg a Serbien. No der batterer 1:4-Defaite am Allersmatch waren d'Rout Léiwe gewëllt, de Match virun eegene Public méi erfollegräich ze gestallten.

No enger gudder Leeschtung vun der FLF-Formatioun gouf et um Enn awer eng batter 0:1-Defaite géint Serbien. De Gol vum Owend gouf vum Vlahovic an der 68. Minutt markéiert. D'Ekipp vum Luc Holtz war iwwer wäit Strecken op d'mannst gläichwäerteg, ma um Enn sollt et un der néideger Reussite feelen. Trotz dëser Defaite kann ee sécherlech aus Lëtzebuerger Siicht op dëser Leeschtung opbauen.

Am zweete Match vum Grupp A gouf et iwwerdeems eng kloer 3:0-Victoire fir Irland géint den Aserbaidjan. No 2 Goler vum Robinson (7', 39') konnt Irland de Match an der zweeter Hallschent iwwer wäit Strecke verwalten an duerch den Ogbene (90') um Enn esouguer nach een dropsetzen.

An der Tabell vum Grupp A steet Serbien un der Spëtzt mat 14 Punkten. Portugal huet mat engem Match manner 13 Punkten a Lëtzebuerg huet der mat engem manner 6.

Doriwwer eraus konnte sech ënnert anerem Schweden a Schottland wichteg Victoirë sécheren. Fannt all déi weider Resultater vun der Qualifikatioun fir d'WM hei!

D'Reaktioune vun de Lëtzebuerger

De Resumé vum Match

Zwou gréisser Iwwerraschunge gouf et op Säite vun de Lëtzebuerger ewell virum Start an de Match, dëst well esouwuel de Maurice Deville ewéi och de jonke Yvandro Borges an den éischten Eelef stoungen.

An den éischte Minutte waren et d'Gäscht aus Serbien, déi wéi erwaart de Match an déi eegen Hand huele wollten. An der 2. Spillminutt gouf et déi éischt geféierlech Aktioun an der Partie. No engem Fräistouss vum Tadic koum de Kostic zum Ofschloss, ma de Moris am Lëtzebuerger Gol konnt paréieren.

Ma och d'Lëtzebuerger hu sech net verstoppt an ëmmer erëm probéiert, fir Entlaaschtung ze suergen. An den éischten 20 Minutte stounge si iwwer wäit Strecke kompakt, och wann d'Serben ëmmer erëm probéiert hunn, fir d'Schnëttplazen an der Lëtzebuerger Defense ze fannen.

Et huet bis zur 26. Minutt gedauert, éiert d'Gäscht aus Serbien eng weider geféierlech Aktioun kruten. De Vlahovic hat et probéiert, ma säi Versuch goung awer laanscht de Potto. Nëmmen 1 Minutt méi spéit koumen d'Rout Léiwen op der anerer Säit zum Ofschloss, ma dem Sinani säi Versuch aus der Distanz gouf nach in extremis deviéiert.

Dës Aktioun huet de Lëtzebuerger nach ee Schubs no vir ginn. An der 33. Minutt huet sech de Sebastien Thill een Häerz geholl, ma säi Schoss goung awer knapp iwwer d'Lat. D'Rout Léiwe waren zu deem Zäitpunkt ëm déi 35. Minutt déi méi offensiv Formatioun, ma ee Gol sollt et an der éischter Hallschent awer net ginn.

An der Nospillzäit vun der éischter Hallschent gouf et nach eng geféierlech Aktioun, ma de Moris konnt beim Tadic sengem Versuch paréieren an och nodeems de Videoassistent sech ageschalt hat, blouf et beim 0:0.

Och nom Säitewiessel waren d'Lëtzebuerger gutt am Match an am Géigesaz zum Allersmatch konnten d'Serben dem Match hire Stempel net opdrécken. Virun allem an der Defense stoung d'FLF-Formatioun stabil an huet net vill zougelooss.

An der 68. Minutt war d'Defense eng Kéier net op der Héicht, an dat hunn d'Gäscht aus Serbien direkt äiskal ausgenotzt. No engem laange Ball koum de Vlahovic an abseitsverdächteger Positioun eleng virum Moris un de Ball. Dësen hat du beim Schoss vum serbeschen Offensivspiller keng Chance, fir de Ball ofzewieren.

D'Lëtzebuerger hu sech duerno awer net opginn. Si hu weider u sech gegleeft an och offensiv weider fir Gefor gesuergt. An der Nospillzäit konnt de Vlahovic de Ball nach eng zweete Kéier an de Filet setzen, ma dës Kéier stoung de Serb am Abseits.

Um Enn sollt et bei enger batterer 0:1-Defaite fir d'Rout Léiwe bleiwen. Soumat bleift Lëtzebuerg mat 6 Punkten op der 3. Tabelleplaz, Serbien konnt sech duerch d'Victoire op déi éischten Tabelleplaz verbesseren a Portugal iwwerhuelen.