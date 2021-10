D'FLF-Formatioun huet e Samschdeg géint Norwegen 2:2 gespillt an huet domadder eng vun den zwou éischte Plazen an der Tabell sécher.

Nom Exploit géint d'Alterskolleegen aus der Belsch (1:0) huet d'Lëtzebuerger U17-Nationalekipp e Samschdeg e weidert gutt Resultat an der EM-Qualifikatioun realiséiert. No engem 0:2-Réckstand huet d'Ekipp vum Mario Mutsch nach 2:2 géint Norwegen gläichgespillt. Duerch dëse Remis ass de Lëtzebuerger eng vun den zwou éischte Plazen an der Tabell sécher an domadder sti si an der nächster Ronn vun der EM-Qualifikatioun.