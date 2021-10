De President vun der FLT war e Sonndeg tëscht 19.00 an 20.00 Auer den Invité um Radio.

De Rich Simon huet mam Claude Lamberty iwwert de 75. Gebuertsdag vun der Tennisfederatioun geschwat, iwwer de Paddle Tennis an iwwer de Benevolat am Sport. Dir kënnt de ganzen Interview, deen an 3 Deeler um Radio diffuséiert gouf, hei lauschteren: