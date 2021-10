An der Finall zu Mailand krut Frankräich en 0:1-Réckstand gedréint a wënnt no de Goler vum Benzema an Mbappé nach mat 2:1.

E Samschdeg den Owend hat sech Italien an der Partie géint d'Belsch déi 3. Plaz geséchert.

E Sonndeg den Owend huet sech Frankräich an der Finall vun der Nations League mat enger 2:1-Victoire géint Spuenien den Titel geséchert. No enger schwaacher éischter Hallschent ouni Goler gouf et nom Säitewiessel zwee Goler bannent zwou Minutten duerch den Oyarzabal an de Benzema. Den Mbappé huet mat sengem Gol zum 2:1 d'Victoire perfekt gemaach.

An den éischte Minutte vum Match hu sech d'Fransousen engagéiert gewisen a vun Ufank un de Wee no vir gesicht. No enger Zäit huet awer och Spuenien e Liewenszeeche ginn, wat et zu enger ausgeglachener, awer virun allem och taktescher Partie gemaach huet. Virum Gol war op béide Säiten net vill lass a sou ass et no 45 Minutten mat engem 0:0 an d'Paus gaangen.

Am zweeten Duerchgang war de Ball da méi dacks am leschten Drëttel, richteg vill gutt Golchancë sinn et ufanks awer weiderhin net ginn. Vun der 64. Minutt un huet sech dat dann awer geännert. Als éischt war et den Hernandez, dee mat engem Schoss op d'Lat bal fir d'Féierung gesuergt huet. Am direkte Géigenzuch konnt den Oyarzabal da mat engem flaache Schoss den 1:0 fir d'Spuenier markéieren.

Domat war et awer nach net gedoen, well just zwou Minutte méi spéit de Benzema mat engem wonnerschéine Gol den Ausgläich gelongen ass.

Zéng Minutte viru Schluss huet den Mbappé dann eng weider Kéier den Ënnerscheed gemaach a mam Gol zum 2:1 de Match entscheet.