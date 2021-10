Donieft war e Sonndeg de Mëtteg zu London am Tottenham Stadium de Match New York Jets géint Atlanta Falcons.

Buffalo Bills - Kansas City Chiefs 38:20

Bei de Kansas City Chiefs leeft et dëst Joer net esou richteg. An der Nuecht op e Méindeg huet d'Ekipp vum Head Coach Andy Reid géint d'Buffalo Bills schonns déi drëtt Néierlag vun der Saison missen astiechen. An och hire Quarterback Patrick Mahomes weist hei an do ongewinnte Schwächen. Sou huet hie géint d'Bills 2 Interceptions geheit. Op där anerer Säit muss een awer och d'Klass vun de Buffalo Bills unerkennen. D'Defense vun de Bills weess schonns déi ganz Saison iwwer ze iwwerzeegen an och d'Offense leeft den Ament richteg waarm. Deemno koum de Quarterback Josh Allen op ganzer 315 Passing Yards an 3 Touchdown-Päss. Weider ass hien och nach fir e weideren Touchdown gelaf. Um Enn war et eng kloer Affär, esou datt d'Bills mat 38:20 gewannen an stoussen d'Chiefs domat nach méi déif an d'Kris.

Cleveland Browns - Los Angeles Chargers 42:47

Den Justin Herbert eruewert d'NFL-Fans ronderëm d'ganz Welt. De Quarterback vun de Los Angeles Chargers huet an der Nuecht op e Méindeg nees eng beandrockend Performance gewisen, esou datt si sech an engem spektakuläre Match mat 47:42 géint d'Cleveland Browns duerchsetze konnten. Den Herbert koum um Enn op ganzer 398 Passing Yards, 4 Touchdown-Päss an 1 Rushing Touchdown. Op Säite vu Cleveland dierft virun allem d'Offensiv enttäuscht sinn, well déi konnt definitiv iwwerzeegen. Iwwer 300 Yards an 2 Touchdown-Päss vum Baker Mayfield, 161 Rushing Yards vum Nick Chubb, 2 Touchdowns vum Kareem Hunt, ganzer 42 Punkte realiséiert an awer verluer.

New York Jets - Atlanta Falcons 20:27

E Sonndeg de Mëtteg stoung dann och fir déi europäesch NFL-Fans nees en Highlight virun der Dier. Zu London am Tottenham Stadium war nämlech den éischte vun zwee Matcher, déi an der englescher Haaptstad gespillt ginn. D'Atlanta Falcons hunn do mat 27:20 géint d'New York Jets gewonnen. Ënnert anerem konnt de Rookie-Tight-End Kyle Pitts eng éischte Kéier richteg iwwerzeegen. Hie koum op 119 Receiving Yards, 1 Receiving Touchdown an huet 9 vun 10 Päss gefaangen.

All d'Matcher am Iwwerbléck

Los Angeles Rams - Seattle Seahawks 26:17

New York Jets - Atlanta Falcons 20:27

Detroit Lions - Minnesota Vikings 17:19

New Orleans Saints - Washington Football Team 33:22

New England Patriots - Houston Texans 25:22

Miami Dolphins - Tampa Bay Buccaneers 17:45

Greenbay Packers - Cincinnatti Bengals 25:22

Denver Broncos - Pittsburgh Steelers 19:27

Philadelphia Eagles - Carolina Panthers 21:18

Tennessee Titans - Jacksonville Jaguars 37:19

Cleveland Browns - Los Angeles Chargers 42:47

Chicago Bears - Las Vegas Raiders 20:9

San Francisco 49ers - Arizona Cardinals 10:17

New York Giants - Dallas Cowboys 20:44

Buffalo Bills - Kansas City Chiefs 38:20