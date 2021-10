Et hate gläich e puer Acteuren derfir gesuergt, dass eng ronn 600 Leefer a Leeferinnen en originelle Sonndegnomëtteg an de Wéngerte konnten erliewen.

Den Organisateur, de Performance Club, hat e flotte Parcours erausgesicht, wärenddeem ee konnt déi wonnerschéin Hierschtlandschaft an de Wéngerten entdecken, dat hannerzeg oder vijenzeg. Et goung biergop a biergof an duerch eng Abberzuel vun Trape goufen d'Been schwéier. Déi wéinegst hunn dat am Lafe gepackt.

4 Museksgruppen, verdeelt um Parcours, hunn d'Ustrengungen a gutt Laun verwandelt. E Pättche Rosé oder Wäisswäin, huet och zur gudder Stëmmung bäigedroen. Wärend de Lafpause gouf zesumme geprost an d'Gesellegkeet op deene 4 verschiddenen Degustatiounsstänn, war net z'iwwersinn.

Op deem leschte Stand gouf et e Lëtzebuerger Humpen. Zesummen hate se geprost an zesumme si se iwwer d'Ligne d'Arrivée gelaf. De Sport verbënnt an d'Frëndschafte gi gefleegt.