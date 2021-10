D'Lëtzebuerger Futtball-Nationalekipp spillt en Dënschdeg den Owend hire 6. WM-Quali-Match, an dat zu Faro.

Rout Léiwe vs. Portugal WM-Quali / Rep. Serge Olmo

De momentanen Tabellenzweete Portugal läit ee Punkt hannert Serbien, huet allerdéngs ee Match manner gespillt. D'Serbe spillen zäitgläich doheem géint Aserbaidschan.

Am Verglach zu der 0:1-Néierlag e Samschdeg géint Serbien, stinn dem Luc Holtz en Dënschdeg den Owend nees sämtlech FLF-Spiller zur Verfügung, also och nees de Christopher Martins an de Gerson Ridrigues.

De Match kënnt Dir wéi gewinnt live um RTL ZWEE suivéieren.

Déi däitsch Nationalekipp huet sech iwwregens e Méindeg den Owend mat engem 4:0-Succès an Nordmazedounien als éischt Ekipp iwwerhaapt fir d'WM am Qatar sécher qualifizéiert.

