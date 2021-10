Lëtzebuerg muss sech no enger schwaacher Ufanksphas a Portugal mat 0:5 geschloe ginn.

En Dënschdeg den Owend ass et am Estádio Algarve zu Faro am Kader vun der Qualifikatioun fir d’WM 2022 am Katar zu der Partie tëscht Portugal a Lëtzebuerg komm. No der staarker Leeschtung géint Serbien wollten d’Rout Léiwen an hirer Campagne och a Portugal weiderhin iwwerzeegen.

D’FLF-Formatioun ass awer onglécklech an de Match gestart a louch no enger Véierelsstonn wéinst zwee Eelefmeter (8’ ,13’) vum Ronaldo scho mat 0:2 zréck. No 17 Minutten hunn d’Portugisen a Persoun vum Fernandes nach een dropgesat, sou dass et zu deem Zäitpunkt scho ganz schwéier fir d’Lëtzebuerger war, aus Faro nach eppes matzehuelen. Och wann d’Rout Léiwen duerno besser an de Match komm sinn, konnte si Portugal iwwer de ganze Match net wierklech geféierlech ginn. An der 69. Minutt konnt de Palhinha no engem Corner dann d’Féierung vun den Haushären op 4:0 ausbauen. Mat engem Kappball no 87 Minutte konnt de Ronaldo du säin drëtte Gol vum Owend markéieren, wouduerch d’Partie schlussendlech mat 5:0 aus Siicht vun der Lokalekipp op en Enn gaangen ass.

Am zweete Match vum Grupp A konnt sech Serbien iwwerdeems doheem mat 3:1 géint den Aserbaidjan duerchsetzen. D’Serbe sinn an der 30. Minutt duerch en Eelefmeter vum Vlahovic a Féierung gaangen, an der Nospillzäit vun der éischter Hallschent konnten d’Gäscht awer duerch de Makhmudov ausgläichen. No 53 Minutte war et awer nees de Vlahovic, dee Serbien no Virlag vum Lazovic nees a Féierung bruecht huet. De Schlusspunkt huet an der 83. Minutt dann den Tadic mam zweete verwandelten Eelefmeter vum Owend gesat.

An der Tabell steet Serbien domadder mat 17 Punkte weider un der Spëtzt, wärend Portugal mat 16 Punkten a mat engem Match manner op der 2. Plaz läit. D’Lëtzebuerger bleiwe mat 6 Punkten aus 6 Matcher den Tabellendrëtten.

D’Reaktioune vun de Lëtzebuerger

De Resumé vum Match

Op Säite vun de Lëtzebuerger ware wéi erwaart de Christopher Martins an de Gerson Rodrigues, déi bei der 0:1-Defaite géint Serbien nach alle béid gespaart waren, nees an den éischten Eelef vertrueden. Si hunn amplaz vum Maurice Deville a vum jonken Yvandro Borges ugefaangen.

D’Rout Léiwen hu sech vun Ufank un net verstoppt, ma no ronn 7 Minutte konnt de Ronaldo vum Eelefmeterpunkt aus d’Féierung fir d’Haushäre markéieren. Virdrun hat de Sébastien Thill de Bernardo un der Strofraumgrenz zu Fall bruecht.

An domadder net genuch, well de Moris an der 10. Minutt bei engem Dribbling vum Ronaldo ze spéit komm ass an et deen nächsten Eelefmeter fir Portugal gouf. Nodeems deen eng Kéier huet misse widderholl ginn, huet de Ronaldo sech déi Chance net huele gelooss, och wann de Moris nach mat de Fangerspëtzen un de Ball komm ass.

D’Gäscht krute keen Zougrëff op de Match a ware komplett vum Rullo, wärend Portugal sech géint onkonzentréiert Lëtzebuerger Chance ëm Chance konnt erausspillen. Sou konnt de Fernandes no Virlag vum Bernardo no 17 Minutte op 3:0 erhéijen, och un deem Schoss war de Moris nach drun.

Mat enger komfortabeler Féierung am Réck huet d’Lokalekipp du bëssen Tempo erausgeholl an d’Rout Léiwen hu lues a lues nees zréck an de Match fonnt. D’Spiller vum Luc Holtz stoungen elo defensiv méi sécher an hu méi konzentréiert verdeedegt, offensiv ass et awer net wierklech zwéngend ginn.

Kuerz virun der Paus ass et dunn nach eemol geféierlech gi virum Gol vun de Lëtzebuerger, ma de Moris konnt dem Ronaldo säi Schoss awer paréieren, dee virdru gutt vum Silva a Zeen gesat gi war. An och de Bernardo an den André Silva hunn et nach eng Kéier probéiert, hir Ofschlëss waren awer alle béid ze vill zentral, sou dass et mat enger 3:0-Féierung fir d’Portugisen an d’Paus gaangen ass.

De Luc Holtz huet an der Paus reagéiert a mam Maurice Deville an dem Yvandro Borges zwee offensiv Spiller fir den Olivier an de Sébastien Thill bruecht. Déi éischt grouss Chance vum zweeten Duerchgang ass awer nees un d’Haushäre gaangen, wéi den Dias de Ball aus kuerzer Distanz net laanscht de Moris schéisse konnt.

An der 54. Minutt gouf et dann och déi éischt Chance fir d’Lëtzebuerger, déi elo méi fir Entlaaschtung suerge konnten. No engem schéine Spillzuch ass de Ball bei de Sinani komm, säi Schoss war awer kee Problem fir de Patricio.

Kuerz drop ass de Palhinha dunn op der anerer Säit nees no engem Fräistouss aus dem Halleffeld un de Ball komm, ma hie konnt säin Ofschloss awer net op de Gol bréngen. Och de Fernandes ass no 63 Minutte grad esou net méi un eng schaarf Flank vum Mendes komm.

E puer Minutte méi spéit huet de Ronaldo et no enger Flank vum Cancelo akrobatesch probéiert, de Moris konnt de Ball awer duerch eng staark Parad zum Corner deviéieren. Bei deem Corner ass dunn och de 4:0 duerch e Kappball vum Palhinha gefall, wou de Lëtzebuerger Golkipp net gutt ausgesinn huet.

An der 71. Spillminutt gouf et dann déi bescht Chance fir d’Rout Léiwe, wéi de Barreiro de Rodrigues schéin an Aktioun konnt setzen. Dem Stiermer vun Troyes säi Schoss konnt de Patricio awer paréieren.

Kuerz viru Schluss huet de Ronaldo dann no enger Flank vum Neves nach mam Kapp säin Hattrick realiséiert, woumat hien och de Schlusspunkt vun dësem Match gesat huet.

Lëtzebuerg bleift duerch dës Defaite op der 3. Plaz an der Tabell, wärend Portugal weider 1 Punkt hanner Serbien bleift.