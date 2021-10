De Match tëscht Albanien a Polen gouf kuerz ënnerbrach, dat no Protester op den Tribünen an dono och um Terrain.

Um Dënschdeg war et d'Suitte vum 8. Spilldag mat de Gruppe B, C, D, F an I. No Däitschland ass Dänemark elo déi zweeten Ekipp aus Europa, déi sech virzäiteg fir d'WM an Katar qualifizéiert huet.

Grupp B

15 Punkten aus 6 Matcher ginn op de Compte vun de Schweden, domadder hu si 2 Punkten Avance op d'Spuenier, déi spillfräi waren, d'Griichen hunn 9 Punkten. Déi zwou eenzeg Ekippe mat 7 Matcher aus dësem Grupp si Georgien an de Kosovo, déi béid 4 Punkten hunn.

Schweden - Griichenland 2:0

1:0 Forsberg (59',p), 2:0 Isak (69')

Kosovo - Georgien 1:2

0:1 Okriashvili (11'), 1:1 Muriqi (45'), 1:2 Davitashvili (82')

Grupp C

Italien steet weider un der Spëtzt mat 14 Punkten aus 6 Matcher, genau esou wéi och d'Schwäizer. Mat nach just 2 Spilldeeg hunn dann d'Bulgaren op der 3. Plaz nach just eng theoretesch Chance ënnert déi zwee Éischt ze kommen, si hunn e Retard vu 6 Punkten. Nordirland huet 5 Punkten, Litauen der 3.

Bulgarien - Nordirland 2:1

0:1 Washington (35'), 1:1 Nedelev (53'), 2:1 Nedelev (63')

Litauen - Schwäiz 0:4

0:1 Embolo (31'), 0:2 Steffen (42'), 0:3 Embolo (45'), 0:4 Gavranovic (90'+4)

Grupp D

An der Grupp D bleift Frankräich, déi op dësem Spilldag net untriede missten, un der Spëtzt mat 12 Punkten aus 6 Matcher. 1 Match méi awer 3 Punkte manner huet d'Ukrain als 2. Finnland huet mat 8 Punkten aus 6 Matcher nach eng reell Chance, op déi 2. Plaz, esou wéi och Bosnien an Herzegowina, déi 7 Punkten hunn. Um Schluss steet de Kasachstan mat 3 Punkten.

Kasachstan - Finnland 0:2

0:1 Pukki (45'), 0:2 Pukki (48')

Ukrain - Bosnien-Herzegowina 1:1

1:0 Yarmolenko (15'), 1:1 Ahmedhodzic (77')

Grupp F

Dänemark ass mat 8 Victoiren an 8 Matcher sécher qualifizéiert. Schottland huet mat 17 Punkten, a 4 Avance op Israel, aktuell gutt Chancen op déi 2. Plaz. Punktgläich mat den Israeli ass Éisträich, déi awer ouni Hëllef sech net méi qualifizéiere kënnen. D'Färöer Inselen hu 4 Punkten, Moldawien 1.

Dänemark - Éisträich 1:0

1:0 Maehle (53')

Israel - Moldawien 2:1

1:0 Zahavi (28'), 2:0 Dabbur (49'), 2:1 Nicolaescu (90'+5)

Färöer Inselen - Schottland 0:1

0:1 Dykes (86')

Grupp I

Mat enger Victoire wier England sécher ënnert déi zwee Éischt komm, ma mat just engem Punkt, dee si géint Ungarn geholl hunn, komme si just op 20 Punkten an domadder just 3 viru Polen. Albanien huet als 3. 15 Punkten, Ungarn der 11, Andorra 6 a San Marino keen.

England - Ungarn 1:1

0:1 Sallai (24'), 1:1 Stones (37')

Albanien - Polen 0:1

0:1 Swiderski (77')

San Marino - Andorra 0:3

0:1 Pujol (10'), 0:2 Moreno (55'), 0:3 Betriu (89')