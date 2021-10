Ronn eng Stonn war theoretesch an dësem Match alles dran, ma d'Gäscht konnten dunn an 3 Minutten zwee Mol markéieren an d'Partie zu hire Gonschten dréinen.

Schonn an den éischte 45 Minutte hunn d'Gäscht aus Bosnien an Herzegowina Drock op d'Lëtzebuerger maach a koumen zu sechs Ofschlëss géint ee vun de Lëtzebuerger. Ma d'Prezisioun huet bei der Auswäertsekipp gefeelt, esou datt et mat engem 0:0 an d'Paus goung.

Et huet du bal eng Stonn gedauert, bis d'Ekipp aus Bosnien an Herzegovina vun hirer Dominanz profitéiere konnt. Et war de Savic, deen an der 57. Minutt fir seng Faarwen den 1:0 markéiert huet. 3 Minutte méi spéit huet den Dedic, deen den éischte Gol virbereet huet, op 2:0 erhéicht. Weider hate just d'Gäscht an de leschten 30 Minutte vum Match richteg Chancen, ma et blouf beim 2:0.

Fir d'Gäscht aus Bosnien an Herzegowina ass dëst déi éischt Victoire am fënnefte Match. Domadder sti si elo eleng op der Plaz 5, mat 5 Punkten, déi Rout Léiwe si Lescht mat engem Punkt. Montenegro konnt duerch eng 2:1-Victoire géint Irland sech op déi 3 Plaz virdrängen an d'Ire sinn op déi 4. zeréckgefall, béid mat 7 Punkten. Schweden bleift no engem Gol a leschter Minutt géint Italien an domadder engem Punkt Leader am Grupp, dat mat 11 Punkten. D'Italiener hunn 1 Punkt Retard, awer och ee Match manner.