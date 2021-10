Wéi gesäit dat hei zu Lëtzebuerg aus? Wéi ginn d'Fraen am Elittesport hei encadréiert? Mir hunn d'Lis Fautsch an d'Mandy Minella begleet.

Mat am Ganze 16 Medaile gëllt d'US-Sprinterin Allyson Felix als déi erfollegräichsten Athletin bei de Liichtathletik-Weltmeeschterschaften. Weltwäit Opmierksamkeet krut si awer, well si sech 2017 dofir agesat huet, dass och schwanger Frae weider hire Sponsoring behale sollen. Deemools wollt Nike hir 70% manner Sue bezuele wärend hirer Schwangerschaft. Eppes wat si net wollt op sech sëtze loossen. Mëttlerweil huet sech d'Blat awer gedréint an ëmmer méi Frae ginn ënnerstëtzt, fir och wärend hirer sportlecher Karriär kënne Mamm ze ginn.

Ma wéi gesäit dat hei zu Lëtzebuerg aus? Wéi ginn d'Fraen am Elittesport hei encadréiert? Mir hunn d'Lis Fautsch an d'Mandy Minella begleet a krute gewisen, wéi een den Job als Mam an Elittesportlerin ënnert een Hutt kritt.