En Donneschdeg um 11.30 Auer ass zu Paräis am Palais des Congrès déi offiziell Presentatioun vum Tour de France 2022. Sidd op RTL.lu LIVE mat dobäi.

Déi 109. Editioun vum Tour de France bei den Hären an den Tour de France bei den Damme gi presentéiert. Den Depart bei den Hären ass den 1. Juli zu Kopenhagen. De 24. Juli geet den Tour de France op de Champs Elysée op en Enn.

De selwechten Dag, de 24. Juli ass dann den Depart bei den Dammen mat der Arrivée op de Champs Elysée, just virun der Arrivée vun de Hären. Et ginn am ganzen 8 Etappe bei den Damme gefuer.

Op RTL.lu an op der App gëtt de Livestream* vun der Presentatioun gewisen.

* De Livestream ass aus rechtleche Grënn geoblockéiert, dat heescht, en ass just zu Lëtzebuerg ze kucken.