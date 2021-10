No den zwou Defaiten an Nordirland an am Stade de Luxembourg géint England ass et d'nächst Woch d'Suite fir d'Dammen-Futtballnationalekipp.

Den 22. Oktober spillen d'Rout Léiwinnen um 18 Auer zu Wiener Neustadt géint déi ongeschloen Éisträicherinnen. 4 Deeg drop steet um 13.30 Auer ronn 230 Kilometer südwestlech vu Skopje den Duell géint Nordmazedonien um Programm. Den Nationaltrainer Dan Santos huet en Donneschdeg de Moien um 11 Auer säi Kader fir déi zwee Matcher am Grupp D vun der Qualifikatioun fir WM 2023 annoncéiert. Extrait Dan Santos Den Dammen-Nationaltrainer kuckt op déi zwee nächst Qualismatcher. Et gi 5 Changementer par rapport vun den éischten zwee Matcher. D'Kim Olafsson (Elversberg) ass zeréck no Blessuren. D'Joana an d'Marianna Lourenco (Dikrech) sinn nei dobäi, genee wéi d'Caroline Jorge (Entente Wuermer), dat grad nach bei der U17 gespillt huet. D'Kate Thill kënnt aus Amerika vun der Uni (Bridgeport).